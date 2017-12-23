Суд в Мариуполе уже третий день пытается продлить меру пресечения «авторитетному бизнесмену» Титову

В Мариуполе Жовтневый районный суд 23 декабря продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении ареста Михаилу Титову – николаевскому «авторитетному бизнесмену», которого Генеральная прокуратура называет «смотрящим» и подозревает в создании ОПГ.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Предыдущие два дня судебного заседания ознаменовались действиями адвоката Титова Сергея Войтенко, которые заявлял отводы судье и прокурору. 26 декабря истекает срок содержания Титова под стражей.

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14:45 Судья Алексей Томилин начал рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее он постановил проводить заседание в закрытом режиме, поэтому всех, кто не является участниками процесса, попросили покинуть зал.

14:27 Суд отклонил ходатайство защиты об отводе судьи Алексея Томилина.

13:15 Суд приступил непосредственно к рассмотрению ходатайства об отводе судье Томилину, который должен рассматривать ходатайство о продлении меры пресечения.

13:12 Адвокат Войченко предположил, что прокуратура может сама затягивать судебное слушание, ведь работа в выходные и праздничные дни им возмещается надбавками.

В итоге судья отклонила ходатайство Титова.

12:57 Михаил Титов заявил отвод прокурорам Божило, Ясько, Тирону. Он отметил в своем ходатайстве, что сейчас прокуроры проводят свои действия во внерабочее время, но при этом нет документов, которые подтверждают их полномочия, в частности, постановления прокурора области о привлечении прокуроров к работе в выходной день. Кроме того, этого постановление якобы должно быть согласовано с главой профсоюзной организации. Прокуроры отметили, что они действуют согласно постановлению о командировке.

Титов считает, что такие действия могут быть проявлением заинтересованности и вызывать сомнения в обществе относительно действий прокуратуры.

Судья отклонила просьбу вытребовать документы о полномочиях прокуроров в выходной день, но ушла в совещательную комнату рассматривать отвод.

12:18 Судья согласилась, что стекло мешает общению, но после совещания с конвоем пришла к выводу, что невозможно обеспечить полную безопасность в суде из-за присутствия посторонних людей в зале и неработающего металлодетектора, чтобы проверить присутствующих на запрещенные предметы.

Адвокаты же утверждают, что количество охраны может обеспечить надлежащую безопасность. В итоге судья предложила или проводить слушание в закрытом режиме и без сторонних лиц, и без содержания в стеклянном боксе, или же открыто для всех, но Титов останется в клетке. Сторона защиты и Титов выбрали вариант проводить заседание открыто, но потребовали возможность предоставлять время для совещания Титова с защитой. Судья Хараджа сообщила, что будет предоставлять время для общения при необходимости и объявила 10-минутный перерыв для разговора Михаила Титова со своими адвокатами.

11:45 Адвокат Войченко обратился к суду с ходатайством о недопущении нечеловеческого отношения и ущемлении прав человека – он требует не содержать Титова в ходе заседания в клетке, а разместить рядом со своими защитниками.

11:15 Адвокат Войченко потребовал график дежурства, который подтверждает, что судья Хараджа дежурит сегодня. Суд объявил перерыв для предоставления защите этого документа.

Зампрокурора Николаевской области Степан Божило Адвокаты Титова

11:00 Начали рассмотрение отвода, который адвокат Титова объявил судье Томилину. Рассматривает отвод судья Наталья Хараджа.