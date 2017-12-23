Депутаты от Радикальной партии требуют лучших условий для развития судостроения

Депутаты от фракции Радикальной партии требуют установления разумного срока переработки для товаров, ввозимых предприятиями судостроительной промышленности для строительства, ремонта и модернизации суден.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики на своем заседании от 20 декабря поддержал законопроект депутатов фракции Радикальной партии № 6475 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно сохранения и развития отечественной судостроительной промышленности».

Целью документа, авторами которого являются народные депутаты Олег Ляшко, Денис Силантьев, Татьяна Юзькова, является установление разумного срока переработки для товаров, ввозимых предприятиями судостроительной промышленности для строительства, ремонта и модернизации суден и как следствие содействие развитию судостроения и водного транспорта Украины в целом. Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​особенностями производственных процессов в судостроительной отрасли во время строительства, ремонта и модернизации суден.

«В настоящее время срок переработки товаров, ввозимых предприятиями судостроительной промышленности на основании внешнеэкономических договоров, составляет 365 дней. Исходя из продолжительности процесса переработки таких товаров, указанный срок недостаточен и делает невозможным своевременное выполнение условий и сроков внешнеэкономических договоров», - отмечают авторы документа.

Вследствие неучета действующим таможенным законодательством реальных сроков переработки товаров для нужд судостроительной отрасли (двигатели, пожарные насосы и т.д.), стоимость судов, производимых отечественными судостроительными заводами (а также ремонтируемыми судоремонтными заводами) существенно возрастает. Следствием такого роста себестоимости является установление неконкурентной цены на мировом рынке в указанном сегменте. Комитет решил рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу данный законопроект.

Несколько месяцев назад Олег Ляшко лично посетил Николаевский судостроительный завод «Нибулон». Политик воочию увидел, как изготавливаются суда и буксиры, и пообщался с коллективом предприятия в неформальной обстановке.

- Очень важно, чтобы такие предприятия, как ваше, работали и развивались. Сегодня же это делается за счет средств инвесторов. Например, инвестор вложил в ваше предприятие 80 миллионов долларов, но это его личные средства. Вместо этого, мы считаем, что должна быть государственная политика восстановления судостроительной отрасли. Нужно вернуть Николаеву славу города корабелов, - отметил Ляшко.

Для того чтобы судостроительная отрасль в Украине развивалась, по словам народного депутата, нужно восстанавливать судоходство по Днепру. Также нужно вернуть престиж производственных профессий, убежден Олег Ляшко.

- Раньше в судостроительной отрасли работало 250 тысяч человек. Сегодня максимум 25 тысяч осталось. Где все остальные делись, как они живут, как они свои семьи кормят? Они или заграницу уехали работать, или еще куда-то. А сейчас специалистов не могут найти, потому что новых не научили – ПТУ закрылись, и гвоздя никто не умеет забить. Все хотят быть министрами, депутатами, президентами, а работать руками никто не хочет. Поэтому вы – пример рабочей профессии, так держать! - поблагодарил рабочих завода Ляшко.

Политик подчеркнул, что развитие предпринимательства и поддержка национального производителя – приоритетная задача для его команды.