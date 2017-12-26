За разбойное нападение на фермера двум гражданам Грузии и николаевцу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией

Двум гражданам Грузии и николаевцу, которые в июле этого года совершили разбойное нападение на фермера в селе Покровка Веселиновского района, грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что 28 июля этого года двое граждан Грузии возрастом 32 и 35 лет и 50-летний житель Николаева совершили разбойное нападение на 58-летнего фермера во дворе его дома. Нападавшие связали и избили мужчину, отобрав золотые изделия и деньги - 150 тысяч гривен и 200 тысяч долларов США, на которые фермер собирался приобрести сельскохозяйственную технику. Кроме того, нападавшие забрали автомобиль мужчины «Toyota Land Cruiser Prado-150», на котором и скрылись.

В ходе следственно-оперативных действий полиция нашла угнанный автомобиль, который бросили злоумышленники, вскоре задержали самих подозреваемых. Во время обысков в автомобиле была изъята часть похищенного имущества, еще часть имущества нашли по месту жительства одного из нападавших.

«Незаконные действия фигурантов квалифицированы по части 5 статьи 27, части 4 статьи 187 и части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - как разбой и угон», - говорится в сообщении.

Относительно всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 18 декабря текущего года вооруженные грабители вломились в дом николаевского предпринимателя и, угрожая ему и его семье оружием, требовали деньги, однако мужчина с помощью ружья смог прогнать разбойников.