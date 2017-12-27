«Доказательства не были приняты»: суд оправдал бывшего главного тюремщика Сумской области, обвинявшегося во взяточничестве

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Ковпаковский районный суд Сум 11 декабря вынес оправдательный приговор бывшему начальнику областного управления Государственной пенитенциарной службы Анатолию Носалю, который обвинялся в систематическом взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передают «Украинские новости».

Чиновник обвинялся в 5 эпизодах получения неправомерной выгоды и использовании служебного положения, совмещенном с вымогательством взятки. Суд отказался принять во внимание доказательства стороны обвинения, так решил, что часть из них получена с грубым нарушением норм действующего законодательства, а часть не подтверждает существование обстоятельств, о которых говорится в обвинительном акте.

Напомним, что полковник Носаль был задержан в феврале 2015 года. Задержание проводило спецподразделение СБУ "Альфа", применение которого согласовал прокурор Киевской области.

Напомним, ранее киевский суд оправдал священника, который заставлял людей поклоняться трупу своей жены.

Роман Свиридов

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