«Сплошная грязь и болото», - николаевский журналист о разбитом тротуаре на улице Космонавтов

В Николаеве, на улице Космонавтов отрезок тротуара между проспектом Мира и улицей Николаевской фактически превратился в болото.

Об этом в «Facebook» написал журналист интернет-журнала «NikLife» Юрий Ягольник.

«Отрезок пешеходной зоны по улице Космонавтов, неподалеку от 20-й школы. Сплошная грязь и болото. Всем пешеходам приходится обходить огромные лужи между кустами и деревьями. Иногда добрые люди приносят доски, чтобы обувь не сильно пачкалась от грязи. Эта удивительная инновационная технология в областном центре европейской страны работает десятиле... Хотя, нет. Столетиями. Сколько себя помню, проблему эту даже не пытались решить», - написал Ягольник.

Отметим, что не лучше ситуация и на пешеходной аллее с другой стороны улицы Космонавтов.

Напомним, что ранее АМКУ раскрыл заговор фирм при тендерах на ремонт дорог в Николаеве и еще трех городах.