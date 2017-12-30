В Николаеве пограничники обнаружили на иностранном судне марихуану

В пятницу, 29 декабря, военнослужащие отдела пограничной службы «Николаев» при осмотре иностранного судна в пункте контроля «Черноморский судостроительный завод» с помощью служебной собаки «Ника» обнаружили более 50 граммов марихуаны.

Об этом сообщает Херсонский пограничный отряд.

Пять пакетов наркотического вещества были скрыты среди металлических частей корпуса в корме судна.

«Об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.1 ст. 305 Уголовного кодекса («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ их аналогов или прекурсоров») пограничники проинформировали сотрудников СБУ», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Испании задержали 11 украинских моряков - их подозревают в поставках оружия и наркотиков джихадистам.