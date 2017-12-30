Николаевские полицейские изъяли пиротехнику, которой торговали без соответствующих разрешений

В субботу, 30 декабря, во время рейда в Ингульскому районе города Николаева сотрудники управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Николаевской области совместно с сотрудниками управления патрульной полиции в Николаеве выявили два факта нарушения правил продажи пиротехнических изделий в неспециализированных магазинах.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Полицейские изъяли 1355 единиц запрещенных изделий.

«В отношении двух лиц, которые незаконно реализовывали пиротехнику, полицейские составили административные протоколы по ст. 195-6 КУоАП («Нарушение правил перевозки, изготовления и продажи пиротехнических изделий»), что влечет за собой наложение штрафа в размере от 35 до 100 необлагаемых минимум доходов граждан с конфискацией всей продукции», – говорится в сообщении.

«Уважаемые граждане! Чтобы обезопасить себя, своих близких и друзей, правоохранители рекомендуют покупать пиротехнические изделия в специализированных магазинах, где есть сертификат качества, инструкция для правильного их применения», – добавили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в Николаеве патрульные задержали одного из незаконных торговцев пиротехникой. Тогда в ситуации пришел разбираться организатор этого «бизнеса» – Владислав Шумада, ранее долгое время проработавший участковым милиционером.