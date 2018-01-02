В игорном заведении Николаева в результате конфликта погиб мужчина 18+

В понедельник вечером, 1 января, на улице Космонавтов в одном из игорных заведений погиб мужчина.

Об этом сообщает издание 0512.

По словам администратора заведения, в помещение зашли трое мужчин. Находясь в комнате для персонала, администратор услышала, что между мужчинами возник словесный конфликт уже в игровом зале. Спустя время женщина вышла в холл, где увидела окровавленного мужчину. Вызвав "скорую", она попыталась оказать ему медицинскую помощь, но от полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа, обстоятельства выясняются.