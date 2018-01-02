Николаевец решил «отомстить» родственникам повторным сроком в тюрьме и сообщил о ложном минировании

В Николаеве мужчина после ссоры с родственниками решил их наказать своим повторным сроком в тюрьме и сообщил в полицию о якобы минировании здания, за что уже ранее отбывал наказание.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Поссорившись с родными, мужчина решил нетипично «отомстить» за оскорбление - вновь сесть за решетку, для чего выбрал самый быстрый способ - совершил один телефонный звонок в полицию об угрозе взрыва», – говориться в сообщении.

Сообщение о том, что дом по улице Космонавтов заминирован поступило по спецлинии 102 около 18:35 29 декабря. На место происшествия немедленно прибыли специалисты взрывотехнической службы ГУНП, кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы Ингульского отдела полиции, ГСЧС, патрульные и скорая медицинская помощь.

Обследовав здание и прилегающую территорию, каких-либо предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, полицейские не обнаружили. По данному факту следователи начали уголовное производство и расследование.

«Оперативники установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о минировании. 31-летний житель Витовского района ранее уже привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание за совершение аналогичного преступления», – отметили в полиции.

За повторное предоставление заведомо ложного сообщения об угрозе опасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (часть 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Напомним, на Николаевщине СБУ задержала мужчину, который «под кайфом» решил «заминировать» воинскую часть.