В Южноукраинске один парень ударил другого бутылкой по голове – у пострадавшего тяжелые травмы

В одном из развлекательных заведений Южноукраинска подрались молодые люди. В результате драки 20-летний парень получил тяжелые травмы головы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Николаевской области.

В понедельник, 1 января, около 7:00 пьяная компания устроила драку в одном из развлекательных заведений города. Уже в среду, 2 января, больница оповестила полицию о том, что к ним за помощью обратился 20-летний местный житель с тяжелыми травмами головы.

Выяснилось, что в ходе драки один из парней ударил другого по голове стеклянной бутылкой. Сотрудники Южноукраинского отделения полиции задержали 20-летнего злоумышленника и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные избили пенсионерку в собственной квартире, сама она ничего не помнит.