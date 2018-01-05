В Николаеве суд приговорил ранее судимого матроса к пяти годам тюрьмы

В Николаеве Центральный районный суд 29 декабря приговорил матроса, призванного по мобилизации, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 1 месяц.

Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Матроса осудили по части 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины («Самовольное оставление воинской части… в боевой обстановке»).

«Доказано, что матрос П. с целью временно уклониться от военной службы в условиях особого периода, в начале декабря 2015 года самовольно покинул расположение воинской части и месяц проводил время по своему усмотрению», - сообщили в прокуратуре.

За самовольное оставление воинской части суд назначил матросу П. наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, суд учел предыдущие судимости обвиняемого, и по совокупности приговоров, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно отправил военнослужащего за решетку на 5 лет и 1 месяц.

Напомним, что ранее на Николаевщине солдату дали четыре года тюрьмы за «самоволку».