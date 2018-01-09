Нардеп Вадатурский рассказал об угрозе убийством и бездействии силовиков: «А потом мы удивляемся, что люди совершают самосуды»

Андрей Вадатурский Народный депутат Украины, николаевец Андрей Вадатурский еще летом 2017-го года получил угрозу убийством. По данному факту было начало уголовное производство по ст.129 Уголовного кодекса Украины («Угроза убийством»). Однако, спустя 2 месяца следователь закрыл его, не найдя состава преступления. И только после повторного обращения нардепа расследование возобновили.

Об этом Андрей Вадатурский написал у себя на странице в социальной сети Facebook, опубликовал соответствующие документы.

«Смс-сообщение с угрозой мне поступило 1 июля. Неизвестный требовал сумку с деньгами, писал: «Если я их не получу тебя убьют». Конечно, в течение суток у меня была информация и фото того человека, который это сделал. Но как законопослушный гражданин решил двигаться правовым путем. 4 и 5 июля обратился к правоохранителям – направил обращения в местные управления СБУ и Нацполиции с просьбой начать соответствующее расследование совершенного преступления. 14 июля мне ответили, что мое обращение перенаправили в Центральный отдел полиции, где уже открыли уголовное производство по ст.129 Уголовного кодекса «Угроза убийством». То есть даже без учета специального состава правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 346, а именно того, что угроза убийством была осуществлена ​​в отношении народного депутата Украины», - отметил парламентарий.

По его словам, позже он сходил на допрос, показал полученное смс, ответил на вопросы следователя. А после пяти месяцев тишины, 30 ноября направил повторное обращение начальнику ГУНП в Николаевской области Юрию Морозу с просьбой разъяснить, «какие процессуальные действия были приняты, ускорить процесс, а также изменить квалификацию преступления».

«14 декабря мне ответил его зам Нестеренко: «... установлено, что досудебное расследование проводилось на неудовлетворительном уровне. Следователем без выяснения всех обстоятельств происшествия 09.09.2017 года указанное уголовное производство было ЗАКРЫТО, на основании п.2 ч.1 ст. 284 УПК Украины (в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения). В настоящее время решение о закрытии не отменено и действует, что делает невозможным проведение в уголовном производстве следственных действий, в том числе изменение квалификации содеянного уголовного преступления». Звучит, как «друг, мы так хотим расследовать, но, понимаешь, дело закрыто, руки связаны». И поэтому единственное, что они сделали – это обратились в прокуратуру для отмены постановления о закрытии производства, как такового, что принято «преждевременно и необоснованно». Ни слова ни о служебной проверке, ни о выяснении причин и тому подобное», - написал Андрей Вадатурский.

При этом он добавил, что 19 декабря ему пришло письмо от прокурора Николаевской области Тараса Дунаса, который «отчитался, что постановление это отменено, и «расследование продолжается», причем в том же отделе, где без выяснения всех обстоятельств дело закрыли».

«Возникает вопрос: так, а какие выводы сделаны, уважаемые? Кто ответил за бездействие и преждевременное закрытие дела? Может еще награду какую-то перед праздниками получил? Ну, очень успокоили. Сижу и думаю: какими же должны быть мои следующие действия - ждать еще пять месяцев и снова обращаться? ... Потому что полгода прошло, а мы имеем «результат»: открыли дело - закрыли - получили «магический пинок» - возобновили дело. Молодцы! Отработали в поте лица. А потом мы удивляемся тому, что люди совершают самосуды, не получая адекватной реакции правоохранительной системы на вызовы криминального мира. На таком примере, как раз можно увидеть их работу и дать оценку», - считает депутат.

«Я не понимаю, мы восстанавливаем доверие к власти? Или вынуждаем обращаться к криминалитету, чтобы решать такие вопросы? Лично я способен себя защитить, и на второй день имел информацию, кто угрожал. Но способна ли наша полиция обеспечить защиту любому другому гражданину? Я хотел бы, чтобы руководители полиции и прокуратуры области сделали выводы и дали ответ на этот вопрос. В заключение, поздравляю наших правоохранителей с Новым годом. Желаю не повторять подобных ошибок в 2018-м, и чувствуйте себя так же защищенными, как рядовые граждане, которые рассчитывают на вас», - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как николаевская милиция и прокуратура четыре раза за два года закрывала уголовное производство по факту угроз журналистам Андрей Лохматову и Анатолию Чубаченко.

В последний раз следователь закрыл дело, не уведомив об этом журналистов, которые узнали о данном факте только спустя полтора месяца, став самостоятельно узнавать, как обстоят дела с расследованием.