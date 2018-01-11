Николаевский браконьер наловил рыбы и креветки более чем на 10 тысяч гривен

На Березанском лимане в районе села Матиясово Березанского района Николаевской области, 10 января, в 9:15 утра, в ходе рыбоохранного рейда был задержан местный гражданин, который незаконно добывал рыбу.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Браконьером оказался местный гражданин П, 1983 года рождения, который с помощью двух креветочных сетей незаконно добыл 2 тысячи 227 особей креветки, четыре пиленгаса, 15 особей молодого бычка и 283 особи другой мелкой рыбы (корюшка). Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 10 тысяч 691 гривну.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, который после оформления админматериала будет направлен в суд для рассмотрения и принятия решения. В связи со значительностью ущерба материалы, составленные в отношении правонарушителя, могут быть ориентированы судом в местный отдел полиции для проведения досудебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что возле села Пересадовка Витовского района ночью 3 января рыбинспекция на реке Ингул выявила на лодке мужчину, который незаконно ловил рыбу сетями.