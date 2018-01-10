В Одесской области неизвестные ограбили и осквернили храм

В Одесской области в ночь с 9 на 10 января неизвестные ограбили и осквернили Свято-Покровский храм Черноморска.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской епархии

Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания.

«В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре. В частности, сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме», - сказано в сообщении.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Черноморского отдела полиции, которая проводит следственные действия.

В епархии добавили, что в 2017 году было совершено 19 ограблений храмов, расположенных в Одесской области, но виновные не были найдены и не понесли наказания.

Напомним, на Ровенщине преступники ограбили несколько храмов — украли пожертвования для онкобольных детей