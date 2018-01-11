Николаевский бизнесмен отказался от своих претензий к «банде Апти»: «Тогда был в стрессовой ситуации»

Алексей Прокопов дает показания Николаевский бизнесмен Алексей Прокопов, который проходит в качестве потерпевшего в деле «банды Апти», отказался от своих претензий к подсудимым.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Николаева в четверг, 11 января, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Судейская коллегия в составе Юрия Крутия, Игоря Коваленко и Дмитрия Захарченко приступила к рассмотрению данного производства и в ходе заседания был допрошен потерпевший николаевский бизнесмен Алексей Прокопов, в покушении на убийство которого и обвиняют членов «банды Апти» Араза Сулейманова, Руслана Кравчука, а также их главаря Апти Ислангириева.

Прокопов заявил, что уже не расценивает случившееся как покушение на убийство. По его словам, в тот момент он пребывал в стрессовой ситуации, а сотрудники полиции ему сказали, что на него совершили покушение, поэтому он так сгоряча и написал в заявлении. Однако потом разобрался в материалах делах и теперь покушение на убийство в действиях подсудимых не усматривает.

Прокурор Денис Стоянов Судьи Юрий Крутий, Игорь Коваленко и Дмитрий Захарченко Адвокаты Татьяна Гриненко и Евгений Давыденко

Потерпевший Алексей Прокопов Апти Ислангириев

Стоит отметить, что другие потерпевшие в данном деле – владельцы подожжённой техники – на судебном заседании не появились, однако было сообщено, что они также ранее написали в суд заявления об отказе на имущественные претензии, так как им уже возместили ущерб.

Напомним, по информации полиции, преступники длительное время совершали на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров. А в ту ночь они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов «банды Апти» пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.