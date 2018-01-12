«Патроны, дымовые шашки и граната»: жителю Баштанки грозит до семи лет тюрьмы за боеприпасы, привезенные из АТО

Правоохранители изъяли у жителя Баштанки боеприпасы, которые он привез из зоны проведения АТО.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Информация о хранении местным жителем боеприпасов в доме поступила в Баштанский отдел полиции ГУНП в Николаевской области от УСБ в Николаевской области.

Получив разрешение суда, полицейские совместно с сотрудниками УСБУ в Николаевской области и правоохранителями кинологического центра ГУНП в Николаевской области провели санкционированный обыск в домовладении 45-летнего злоумышленника.

«Так, во время обыска полицейские обнаружили тайник, в котором находилось: 956 патронов калибра 5.45, шестнадцать патронов калибра 7.62, две дымовые шашки и граната РГД-5», - говорится в сообщении.

В свою очередь, владелец вооружений сообщил, что три года назад он участвовал в проведении антитеррористической операции, откуда и привез опасные предметы, по его словам, для собственной самообороны.

Изъятое направлено для проведения экспертизы в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

«Следственным подразделением Баштанского отдела полиции начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», - сообщает полиция.

Сейчас ожидаются выводы специалистов, после чего будет решаться вопрос о привлечении злоумышленника к ответственности. Продолжается следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что Жовтневый районный суд Николаевской области приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы ранее судимого уроженца Республики Чечня Российской Федерации за незаконное хранение тротиловой шашки, которую он привез себе домой из АТО.