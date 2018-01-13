В ЦРУ заявили, что к атаке вируса Petya в Украине причастны хакеры российской разведки

Центральной разведывательное управление США с «высокой степенью достоверности» считает, что за атакой вируса Petya.A на Украину стоят хакеры министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на секретные доклады ЦРУ, передает РБК.

Отмечается, что к этому причастна в частности российская внешняя разведка — Главное управление Генштаба. Американская разведка пришла к такому выводу в ноябре прошлого года.

В свою очередь, в ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

Кибератака вируса, который сначала был назван Petya.A (позже — NotPetya), произошла 27 июня.

Как известно, вирус блокировал компьютерные системы компаний, требуя за разблокировку 300 долларов в биткоинах.



Позже стало известно, что таким образом хакеры заработали всего четыре биткоина. А в «Лаборатории Касперского» выяснили, что вирус вовсе не предполагал возвращения данных с зараженных компьютеров.

Отмечается, что больше всего от вируса Petya.A пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система Кабмина, аэропорт «Борисполь», «Укрпочта», «Укртелеком», министерство инфраструктуры Украины, ряд банковских структур.

В РФ хакеры атаковали «Роснефть» и «Башнефть», Банк Хоум Кредит. Сообщалось также о заражении компьютеров в ряде других странах.

Возможная причастность Москвы к кибератаке отражает «растущую агрессию России в киберпространстве в рамках доктрины «гибридной войны», — заявил экс-глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хэнниган. ​

Основатель компании Rendition Infosec, которая специализируется на кибербезопасности, Джейк Уильямс считает, что целью хакерской атаки было «нарушение работы украинской финансовой системы».

Напомним, что специалисты ISSP Labs 22 августа зафиксировали начало новой волны кибератак в Украине с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium..