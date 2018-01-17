В Николаеве суд пересматривает дело о пытках мальчика, которому после «наказания солью» пришлось пересадить кожу на коленях

В Заводском районном суде Николаева повторно рассматривают производство по обвинению николаевца, который пытал несовершеннолетнего, заставляя его стоять на коленях на соли несколько часов подряд, чтобы признаться в краже 20 гривен у матери.

Об этом свидетельствуют соответствующие определения Апелляционного суда Николаевской области и Заводского райсуда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мальчик простоял на соли около 10 часов и получил химические ожоги. Травмы ребенка были обработаны сразу, однако через некоторое время пришлось провести пересадку кожи.

«Кроме того, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы после «наказания солью» несовершеннолетний страдал посттравматическим стрессовым расстройством», - говорится в приговоре суда.

Суд признал мужчину виновным в пытках и приговорил к трем годам заключения с испытательным сроком в два года.

В связи с мягкостью наказания в прокуратуре посчитали данный приговор незаконным и подлежащим отмене, а потому подали соответствующую апелляцию.

«Прокурор считает выводы суда о возможности исправления обвиняемого без отбывания наказания такими, что не соответствуют совокупности фактических данных о личности обвиняемого, обстоятельствах и тяжести совершенного им уголовного преступления… освобождение от отбывания наказания с испытанием не будет способствовать его исправлению и не будет предотвращать совершение им новых уголовных правонарушений», - говорится в определении апелляционного суда.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что действительно при рассмотрении производства в суде первой инстанции были допущены нарушения уголовного процессуального законодательства, а потому приговор должен быть отменен. Что и было сделано. На данный момент производство рассматривается повторно в Заводском районном суде.