«Нет состава преступления»: Нацполиция закрыла дело о незаконной приватизации помещения в центре Николаева экс-депутатом Вороновым

Николаевская полиция закрыла уголовное производство по факту незаконной приватизации помещения по адресу ул. Малая Морская, 1.

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» за подписью заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области – начальника Следственного управления Ивана Выговского.

Речь идет об уголовном производстве, начатом в конце 2013 года по факту предоставления поддельных документов о выполнении работ по улучшению помещения должностными лицами молодежной общественной организации «Николаевский молодежный центр», которую возглавляет экс-депутат городского совета Виталий Воронов. Именно на основании этих документов было вынесено решение о его приватизации.

Вместе с тем, в 2015 году суд утвердил продажу помещения организации Воронова всего за 400 тысяч гривен. Но уже в 2016 году было принято решение об аресте здания.

В ответе на запрос отмечается, что уголовное производство осуществлялось следственным отделом Центрального отделения полиции. Решение о закрытии следователь принял 13 декабря 2017 года на основании п.2 ч.1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины («Закрытие уголовного производства»).

«По результатам предпринятых мер и проведенного анализа собранных в указанном производстве материалов установлено отсутствие в деяниях должностных лиц общественной организации «Николаевский молодежный центр» состава вышеуказанных уголовных правонарушений», - говорится в ответе на запрос.

Как известно, в 2016 году между Вороновым и николаевскими общественниками возник скандал вокруг данного помещения на улице Малой Морской 1. Воронов обнаружил в здании представителей «Центра волонтеров», главой которого является экс-кандидат в народные депутаты от партии «Народный фронт» Гелена Мурлян, а также штаб «Правого сектора», которые находятся там без каких-либо разрешительных документов. Кроме того, была вскрыта одна из опечатанных правоохранителями комната, а также, по словам Воронова, исчезли некоторые вещи молодежной организации.