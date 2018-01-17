НАБУ вызвало на допрос четверых подозреваемых по делу завладения 28 миллионов с Южно-Украинской АЭС

Детективы НАБУ вызвали на допрос сразу четырех подозреваемых по делу о завладении 28 миллионами гривен Южно-Украинской АЭС: директора корпорации «ХЭЗ-Элетекс-С» Юрия Дмитренка, бывшего бухгалтера «Унис-Центра» и «Арстрейда» Светлану Костянецкую и ее сына Антона – экс-директор «Униса-Центра» в 2013-2014 годах, а также президента «DARA Group» Эдуарда Самоткала.

Повестки о вызове на допрос опубликованы на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как известно, Светлана Костянецкая и ее сын Антон в феврале 2017 года выехали в Россию и не возвращались. Сообщения о подозрении были вручены мужу Костянецкой в апреле. В июле их объявили в международный розыск.

Бывшему депутату Криворожского городского совета, а ныне президенту «DARA Group» Самоткалу сообщили о подозрении в конце апреля 2017 года, а уже в начале мая его объявили в международный розыск. К тому же несколько месяцев назад суд снял арест с его имущества, а также долей в компаниях его жены Русланы. Под арестом остались земельные участки, автомобиль «Bentley Continental GT» 2012 года выпуска и доли в некоторых компаниях.

Директор «ХЭЗ-Элетекс-С» Дмитренко также скрывается от следствия. Официальная дата его исчезновения конец ноября 2016 года. Местом исчезновения значится приграничное село Гоптовка Харьковской области.

Отметим, что в уголовном производстве о завладении группой лиц 28 миллионами гривен Южно-Украинской АЭС во время двух закупок проходят 14 подозреваемых, пятеро из которых сейчас в розыске. Кроме упомянутых выше в розыске также находится бывший заместитель главного инженера ЮУАЭС Дмитрий Соколов. На сегодня следствие заключило соглашения о признании виновности с четырьмя обвиняемыми. Три из них утверждены.

Напомним, что ранее в СМИ опубликовали подробности дела о хищении почти 28 миллионов гривен при закупках на Южно-Украинской АЭС.