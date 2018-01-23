В Николаеве преподавателя автошколы, требовавшего 2 тысячи за сдачу экзамена, наказали штрафом в 850 гривен

Суд наказал штрафом в 850 гривен преподавателя николаевской автошколы, который требовал от своей ученицы две тысячи гривен за успешную сдачу экзамена для получения водительского удостоверения.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Ленинского районного суда Николаева.

Согласно приговору, в суде обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал и рассказал свою версию произошедшего.

Он уверял, что его ученица попросила его оплатить всю сумму за обучение уже после его прохождения. При этом она исчезла за две недели до окончания курса, а после сменила фамилию.

По его словам, группа закончила обучение в середине апреля 2016 года, а потерпевшая позвонила ему 20 мая, и сказала, что хочет сдать экзамен в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО), чтобы получить водительское удостоверение. Он разъяснил, что ей необходимо оплатить в кассу в МРЭО 26 гривен за экзамен, и за удостоверение водителя 300 гривен.

«Затем они договорились встретиться 30 мая, чтобы потерпевшая отдала ему долг за вождение в сумме 2000 гривен. Они встретились, потерепевшая передала ему деньги, он еще раз рассказал, что ей необходимо делать, и потерпевшая ушла. Когда он отошел примерно 10 метров, то к нему подошли работники полиции. Он говорил работникам полиции по поводу изъятых денег, это долг, не хотел отдавать сумку. Но у него забрали сумку, в которой были денежные средства, переданные ему потерпевшей его личные денежные средства, ключи и документы на автомобиль. Он не говорил потерпевшей, что может на кого-то повлиять. Со стороны работников полиции была провокация, работники полиции помогли потерпевшей получить водительское удостоверение. Долг ему так никто и не вернул», – передается в документе позиция обвиняемого.

Сама же потерпевшая сообщила, что заплатила официально на счет автошколы по две тысячи гривне за теоретические и практические занятия. При этом обвиняемый начал с нее требовать еще две тысячи гривен.

«Когда ей осталось одно практическое задание, то обвиняемый ей сказал, что для успешного получения водительского удостоверения ей необходимо неофициально доплатить 2000 гривен. Также сказал, что без этих денег никто удостоверения не получает. Обвиняемый сказал, что когда получит деньги, то «сделает» ей водительское удостоверение», – говорится в приговоре.

После этого, ученица автошколы обратилась заявлением о требовании взятки к правоохранителям.

В итоге суд признал преподавателя автошколы виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15 частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, то есть законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана («Мошенничество»), не доведенное до конца по причинам, не зависящим от его воли. Также суд наказал подсудимого за преступление штрафом в размере 850 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Николаеве на взятке задержали 43-летнюю преподавательницу автошколы. Позже Заводский районный суд признал ее виновной в совершении преступления предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием») и приговорил к штрафу в размере 13 тысяч 600 гривен.