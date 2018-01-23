«Семейно-клановый беспредел прокуратуры»: На Николаевщине суд отстранил прокурора Олефира из-за родства с фигурантом дела о взятке

Павел Олефир Баштанский районный суд отстранил от уголовного производства по взятке депутату райсовета Александру Береговому прокурора Максима Олефира из-за родства с фигурантом – братом Павлом Олефиром.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат депутата Владимир Тимошин, опубликовав определение суда об отводе прокурора.

Как известно, речь идет о производстве относительно депутата Баштанского райсовета Александра Берегового, которого 30 сентября 2016 года задержали за получение взятки.

«Сегодня в одном из судов, во время заседания, вскрыл семейно-клановый беспредел Николаевской прокуратуры», – написал адвокат Владимир Тимошин.

Адвокат Тимошин заявил отвод прокурору Максиму Олефиру из-за того, что в ходе изучения аудио- и видеоматериалов производства оказалось, что Александр Береговой упоминал родного брата прокурора Павла Олефира, как потенциального получателя разрешения на рубку деревьев.

Примечательно, что ранее Павел Олефир получил отказ на порубку деревьев от исполкома Баштанского горсовета, в который входит Александр Береговой.

Таким образом, адвокат усмотрел в действиях прокурора возможную заинтересованность в уголовном производстве относительно Берегового, а суд согласился с доводами защитника.

Стоит добавить, что по информации «Преступности.НЕТ», Павел Олефир изначально предлагал взятку Береговому за разрешение о рубке деревьев, но получил отказ. После этого Александру Береговому передал деньги другой человек – компаньон Павла Олефира. При этом он положил деньги в ящик для сбора средств на нужды АТО, которым занимался Береговой.

Напомним, что Максим Олефир – сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира и старший брат Павла Олефира, экс-старшего уполномоченного угрозыска Баштанского РОВД. Как известно, в ноябре прошлого года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера требовали от местного жителя 4 тысячи долларов за не привлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.