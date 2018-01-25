Нацагенство по возвращению активов показало фото драгоценностей из квартиры беглого Клименко

Национальное агентство по возврату коррупционных активов (АРМА) показало драгоценности, обнаруженные в квартире бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко на бульваре Тараса Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства в Facebook.

«Учитывая общественный интерес к событиям, которые имели место во время передачи в управление квартиры в одном из жилых комплексов города Киева по адресу: бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б, кв. 32, Национальное агентство информирует, что во время приема-передачи в управление квартиры работниками Национального агентства, Главной военной прокуратуры ГПУ и Национальной полиции, было обнаружено многочисленные объекты движимого имущества», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительно они идентифицированы как изделия художественного и ювелирного искусства.

«Сейчас принимаются меры по уточнению происхождения этих объектов, их художественной ценности и коммерческой стоимости», - сообщили в Нацагентстве.

Отметим, 23 января сотрудникам Нацагентства, несмотря на сопротивление неизвестных лиц, удалось зайти в киевскую квартиру Клименко на бульваре Тараса Шевченко. Для этого им пришлось прибегнуть к помощи полицейского спецназа КОРД.

Клименко подозревается по ч.1 ст.255 и ч.2 ст.364 УК Украины (создание и участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением). Ему инкриминируют создание так называемых "налоговых площадок", которые в 2011-2014 годах позволяли уклоняться от уплаты налогов. Общая сумма убытков, нанесенных государству, оценивается почти в 96 млрд гривен.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что арестованные активы Клименко переходят в управление АРМА. В том числе: 77 элитных квартир в Печерском районе Киева, 17 недостроенных домов в Козине Киевской области, имущество охранной структуры "Скиф", а также база отдыха в Киевской области. Кроме того, агентству переданы 22 элитных автомобиля и 1 тыс. железнодорожных полувагонов, стоимостью 900 млн гривен.

Напомним, в Киеве во время обысков ТРЦ «Гуливер» силовики обнаружили тайный офис беглого Клименко.