США расширили санкционный список против России

Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства России в ситуацию на востоке Украины.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В частности, США внесли в санкционный список 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще по 12 компаниям санкции уточнены.

В Минфине США уточнили, что в список включены несколько дочерних структур «Сургутнефтегаза», «Силовые машины» и «Технопромэкспорт».

По данным Reuters, под санкции попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Как отмечает РБК, под санкции попали трое россиян, которые курировали поставку газовых турбин Siemens в Крым. Это замминистра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак, а также гендиректор ООО "ВО "Технопромэкспорт" (строит электростанции в Крыму и поставила турбины) Сергей Топор-Гилка. В список также попала сама компания "ВО "Технопромэкспорт" и "Силовые машины" Алексея Мордашова, которая является миноритарным акционером завода "Сименс технологии газовых турбин" - поставщика четырех газотурбинных установок, которые попали в Крым.

Активы лиц, которые включены в SDN, в США будут заморожены, им также нельзя будет вести бизнес с этой страной.

В список также попал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, компании ЗАО "Внешторгсервис", "Газ-Альянс" (последняя связана с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко), через которые стальная продукция Донбаса поставляется в Россию.

Под санкции также попала дорожно-строительная компания "ВАД", которая в ноябре 2017 года получила без конкурса контракт на строительство трассы «Таврида» стоимостью 137 млрд руб. По данным Forbes, компания принадлежит бизнесменам Валерию Абрамову и Виктору Перевалову. Оба предпринимателя также попали в санкционный список США.

В новом перечне также значатся сразу несколько структур "Сургутнефтегаза". Среди них - Сургутнефтегазбанк (38-е место в России по объему активов), ООО "Медиа-инвест", страховое общество "Сургутнефтегаз", ОАО "Совхоз "Червишевский", ООО "Сургутмебель" и другие. Де-юре все эти компании уже находились под санкциями — "Сургутнефтегаз" попал в американский санкционный список еще в сентябре 2014 года, а, согласно санкционному законодательству, все меры в отношении фигурантов списков распространяются и на их дочерние компании.

Напомним, в октябре 2017 года США сообщили о продлении санкций против России в банковском и энергетическом секторе.