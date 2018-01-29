Следователь прокуратуры еще полгода назад закрыл дело по отправке из Николаева «титушек» на Майдан в Киев

Следователь прокуратуры Николаевской области еще полгода назад – 31 июля 2017-го года закрыл уголовное производство по факту отправки из Николаева в Киев так называемых «титушек» во времена Майдана – в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Об этом говорится в ответе прокуратуры на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

«В указанном уголовном производстве лицам о подозрении не сообщалось, обвинительный акт в суд не направлялся», - сообщили в прокуратуре.

А закрыто оно было на основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовно-процессуального кодекса в связи с отсутствием в действиях служебных лиц состава уголовных преступлений.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в конце января 2015 года прокуратура Николаевской области открыла пять уголовных производств по факту незаконных действий владельцев перевозчиков, которые возили на антимайдан в Киев «титушек», а также руководителей госпредприятий и вузов «за причастность к организации массовых акций в столице».

Их действия предварительно были квалифицированы по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 293 Уголовного кодекса Украины («Организация групповых действий, приведших к грубому нарушению общественного порядка»).

Позже данные производства были объединены в одно, и к ст. 293 добавилась еще одна - ст. 394 («Злоупотребление властью или служебным положением»).

Как известно, в рамках расследования данного производства был допрошен экс-начальник управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Эдуард Волошинович.