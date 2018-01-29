В Харькове задержали группировку, которая продавала украинок в рабство

Госпогранслужба Украины совместно с Управлением по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Нацполиции в Донецкой области обнаружили преступную группировку, которая вербовала женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в понедельник, 29 января.

Преступники вербовали и переправляли украинок в Турцию с целью дальнейшей их эксплуатации в сфере предоставления интимных услуг.

В Харьковском международном аэропорту при регистрации на рейс Харьков-Стамбул задержали пособника организатора, который пытался вывезти за границу двух гражданок Украины 1997 и 1989 годов рождения в Турцию.

В ходе проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий в Харькове правоохранители задержали гражданина Украины, жителя Донецкой области, который организовал канал незаконной торговли людьми.

Напомним, ранее в Польше задержали женщину, «продававшую» украинцев в трудовое рабство.