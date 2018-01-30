Родственники жертв катастрофы «MH17» выиграли суд в США против террориста Гиркина

Группа родственников жертв катастрофы малазийского «Боинга» рейса MH17 выиграла дело в американском суде, что дает им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

Об этом сообщает «Европейская правда», соответствующие документы из суда получила нидерландская телепрограмма Zembla.

Иск был подан членами семей 25 жертв катастрофы MH17, 10 из которых - граждане Нидерландов. Дело открыли против Игоря Гиркина (Стрелкова), который ранее был «министром обороны ДНР».

Американский судья вынес вердикт 21 декабря. Суд постановил, что суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить $400 миллионов - по $20 миллионов каждому. При этом отмечается, что шанс действительно получить компенсации «равен нулю», так как Гиркин в суд не явился, а по домашнему адресу в Москве его не нашли.

Адвокаты родственников намерены арестовать имущество Гиркина, однако этого может быть недостаточно для выплат.

- Это дело не о деньгах, а о справедливости для семей. Мы хотим внимания на мировой арене для дела и для тех, кто несет ответственность за эту страшную трагедию, - отметил адвокат Флойд Уинсер.

В свою очередь, бывший главарь незаконного вооруженного формирования «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что ему «ни тепло, ни холодно» от решения суда по иску родственников жертв крушения малайзийского «Боинга». Об этом он сказал российскому изданию «Дождь».

- Поскольку я уже чуть ли не «террорист номер 1 в мире», что мне опасаться? Мне от этого ни тепло ни холодно, хуже не будет, – сказал Гиркин.

Он предложил родственникам погибших «что-нибудь получить от него».

- Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый «Боинг», мне не жалко будет помочь людям, – добавил Гиркин.

Как известно, международная команда по расследованию катастрофы самолета «Boeing» рейса МН17, произошедшей 17 июля 2014 года, пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Бук», доставленной из России на территорию Донбасса, контролируемую боевиками. Катастрофа самолета «Boeing-777» рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей.