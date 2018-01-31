В Николаевском горсовете на взятке в $1,5 тысячи задержан посредник – нес в управление архитектуры

В среду, 31 января, в управлении градостроительства и архитектуры Николаевского городского совета был задержан посредник, который принес взятку в размере 1,5 тысячи долларов США.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ГУНП в Николаевской области.

По словам собеседника издания, задержание производили сотрудники управления по защите экономики в Николаевской области, а также сотрудники ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры.

На данный момент в приемной начальника управления градостроительства и архитектуры проводятся следственные действия.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области подтвердили информацию о задержании посредника - 43-летний мужчина нес деньги должностному лицу горсовета за решение вопроса о выделении земельного участка.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области добавили, что указанные деньги «решала», требовал и получил от местного предпринимателя за содействие в решении вопроса о выделении участка в Николаеве для организации платной стоянки для автомобилей. Посредника задержали возле здания горсовета в момент передачи предпринимателем денег посреднику.

Как известно, после увольнения Анны Палехи с должности главного архитектора города, обязанности начальника управления временно исполняет его заместитель Александр Нефедов.

Напомним, в 2014 году правоохранители задержали главного архитектора Николаевской области Олега Атанасова при получении взятки в размере 900 долларов США. Позже он подписал договор о признании виновности с прокуратурой и отделался штрафом в 17 тысяч гривен.