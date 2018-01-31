На Николаевщине насильник напал на женщину – ей удалось вырваться и убежать

В Снигиревском районе Николаевской области полиция задержала 46-летнего мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

29 января в полицию обратился житель одного из сел с сообщением, что неизвестный пытался изнасиловать его 46-летнюю мать.

«По словам пострадавшей, около 20:00 она пешком возвращалась домой по обочине автодороги «Снигиревка – Антоновка». По дороге к ней подошел неизвестный, который предложил провести женщину домой. Она отказала и продолжила свой путь, однако мужчина схватил женщину и потащил в лесополосу, где пытался ее изнасиловать. Однако она смогла вырвалась и убежать, после чего позвонила сыну, который и обратился за помощью в полицию», - отмечено в сообщении.

Получив детальное описание внешности преступника, в течение часа полицейские установили его личность и задержали. Сейчас назначено проведение ряда экспертиз, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Николаева заявила в полицию о том, что ее 15-летнюю дочь изнасиловали.