В США школьница отправится на 40 лет в психбольницу за попытку убийства – она во всем винит «интернет-монстра»

Суд в Висконсине приговорил 15-летнюю Морган Гейзер к 40 годам принудительного лечения в психиатрической клинике за попытку убийства подруги.

Об этом сообщает «Медуза».

Речь идет о максимально возможном в данном случае наказании. Именно о таком наказании для Гейзер, у которой диагностирована шизофрения, просила суд прокуратура. Защита, в свою очередь, указывала, что Гейзер впервые совершила преступление и раскаивается. Кроме того, адвокаты просили суд учесть тот факт, что их подзащитная нуждается в лечении.

В ходе следствия Гейзер и ее ровесница Анисса Вейер, приговор которой был вынесен в декабре, заявили, что попытаться убить подругу Пэйтон Летнер их заставил Слендермен – персонаж интернет-фольклора.

В 2014 году Морган Гейзер и Анисса Вейер, которым в тот момент было 12 лет, попытались убить ровесницу Пэйтон Летнер. Девочки, жившие в городке Вокиш в Висконсине, завели подругу в лес, и Гейзер нанесла ей 19 ударов ножом. Летнер удалось выжить.

В декабре 14-летняя Анисса Вейер была признана виновной в покушении на убийство второй степени и приговорена к 25 годам принудительного лечения. Первые три года, согласно приговору суда, она обязана провести в специализированной клинике. Затем, если лечение даст результат, ей разрешат покинуть клинику, но она будет оставаться под надзором психиатров до 37-летия.

Слендермен («Тонкий человек») – персонаж интернет-фольклора, появившийся в 2009 году. Слендермена чаще всего описывают как человека с руками-щупальцами, у которого нет лица. Он живет в лесу и может сводить своих жертв с ума или вызывать у них паранойю.

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