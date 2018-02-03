В Николаеве собирают средства на лечение заслуженного журналиста Александра Топчего

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В Николаеве собирают средства на лечение заслуженного журналиста Украины Александра Топчего, который страдает от тяжелого онкологического заболевания.

Об этом на своей странице в «Facebook» написал Владимир Гуллер.

Для спасения жизни журналиста нужно дорогостоящее лечение импортными препаратами.

«Просим помочь талантливому журналисту, а главное замечательному человеку и патриоту нашего города Николаева», - написал Гуллер.

Счет в ПАО КБ «Приватбанк»: 29244825509100

ЕГРПОУ получателя: 14360570

ЕГРПОУ банка: 14360570

МФО: 305299

Назначение платежа: карта Приватбанка 5168742707849349, Топчий Александр Витальевич, 1870901791

Телефоны 063 396 5040, 097 307 7734.

Напомним, ранее сообщалось, что 23-летнему николаевцу требуется помощь, у парня обнаружили аневризмы головного мозга.

Вадим Богданов

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