В Николаеве собирают средства на лечение заслуженного журналиста Александра Топчего

В Николаеве собирают средства на лечение заслуженного журналиста Украины Александра Топчего, который страдает от тяжелого онкологического заболевания.
Об этом на своей странице в «Facebook» написал Владимир Гуллер.
Для спасения жизни журналиста нужно дорогостоящее лечение импортными препаратами.
«Просим помочь талантливому журналисту, а главное замечательному человеку и патриоту нашего города Николаева», - написал Гуллер.
Счет в ПАО КБ «Приватбанк»: 29244825509100
ЕГРПОУ получателя: 14360570
ЕГРПОУ банка: 14360570
МФО: 305299
Назначение платежа: карта Приватбанка 5168742707849349, Топчий Александр Витальевич, 1870901791
Телефоны 063 396 5040, 097 307 7734.
Напомним, ранее сообщалось, что 23-летнему николаевцу требуется помощь, у парня обнаружили аневризмы головного мозга.