В Ивано-Франковской области задержали разбойников, которые ворвались в дом сельского головы и убили его жену

Сельский голова с женой. Фото: Панорама Прикарпаття В Ивано-Франковской области поймали преступников, которые напали на дом сельского головы и убили его жену.

Об этом сообщают в следственном комитете Главного Управления Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Так, в марте 2017 года неизвестные в масках напали на дом сельского головы села Стратин Рогатинского района, убили его жену и украли 10 тысяч гривен. По словам заместителя начальника ГУНП в Ивано-Франковской области Игоря Бабюка, после совершенного преступники «залегли на дно».

- Несмотря на резонанс этого дела и общественный интерес, мы раньше не могли сообщать о деталях этого преступления, потому что, даже если у нас и были наработки, то преступники находились на свободе. В январе мы задержали двух подозреваемых - одного во Львове, другого в Луцке, а еще одного задержали наши коллеги в Киеве и арестовали по другому преступлению. Вчера мы задержали уже четвертого подозреваемого, который находился в Польше и только что вернулся в Украину, - рассказал Бабюк.

В свою очередь начальник управления уголовного розыска ГУНП в области Роман Чекмарев рассказал, что автомобиль, с помощью которого злоумышленники совершили преступление, был угнан в Киеве.

- По узору шин и по результатам экспертизы доказано, что именно на этом автомобиле было совершено данное преступление. Также при задержании злоумышленников нами было обнаружено и изъято ряд вещественных доказательств. Полный набор оружия (инструментов), с которыми они шли на преступление. Установлено, что они переодевались и ездили на разных автомобилях, - отметил он.

Выяснилось, что двое злоумышленников родом из Ивано-Франковской области, еще один из Луцка, а четвертый - из Киева. Мотивом преступления мужчин возрастом от 40 до 48 лет стала имущественная выгода. Сейчас правоохранители устанавливают личность наводчика к преступлению и проверяют причастность подозреваемых к другим преступлениям.

- За два дня до преступления они прибыли в село с целью своеобразной разведки. К уголовной работе преступники также готовились. Достаточно профессионально они изучали условия совершения преступления. Заходили они в дом с тыльной стороны, то есть из города. Таким путем и убегали, - отметил Бабюк.

Всех фигурантов дела подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 187 («Разбой»), частью 2 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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