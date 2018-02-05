В Киеве полиция обезвредила банду угонщиков элитных автомобилей

Правоохранители разоблачили в Киеве банду автоугонщиков, которые специализировались на элитных машинах.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Как рассказали правоохранители, задержать злоумышленников, которые являются гражданими соседнего государства, удалось после очередного угона.

«Подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов Range Rover, разбили стекло двери и отошли в тень. Через некоторое время, когда убедились, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и уехали», - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники отогнали машину в гараж, а сами уже собирались покинуть место на другом автомобиле, когда были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

В полиции отметили, что работали над разоблачением банды несколько месяцев, и на ее счету уже несколько подобных преступлений.

Напомним, ранее в Ровенской области задействовали авиацию для поимки угонщиков элитных автомобилей.