В Киеве полиция задержала и выдворила со страны грузинского «вора в законе» «Гегу Озуретского»

Правоохранители выдворили из Украины гражданина Грузии, который намеревался управлять в Украине организованными преступными группировками и перераспределить с криминальными авторитетами сферы влияния.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции во вторник.

Его выдворили из Украины с запретом въезда на три года.

В полиции утверждают, что недавно получили оперативную информацию, при реализации которой задержали на проспекте Глушкова «вора в законе» по прозвищу «Гега Озургетский».

- Он - 42-летний уроженец Грузии, живет в Греции, где его "короновали" в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, затем перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабря 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию, - заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В настоящее время его гражданство Украины отменено, а он сам выдворен за пределы Украины с запретом въезда на три года. По информации из открытых источников, настоящее имя задержанного Модебадзе Георгий Важаевич.

Напомним, в Житомире СБУ задержала криминального авторитета, вернувшегося из РФ для перераспределения сфер влияния.