«Молодчики избивают людей за окурки и алкоголь»: в Украине появились так называемые «Рыцари города»

В некоторых украинских городах появились отряды общественного патруля «Рыцари города», которые «борются» с любителями распивать алкоголь в общественных местах, курить или мусорить.

Об этом сообщается на Telegram-канале «активистов», передает «InfoResist».

Цель организации – борьба против негативных социальных явлений: «дебоширы, алкоголики, наркоманы, закладчики, грабители, феерверки, цыгане и пр». При этом подчеркивается, что одним из принципов их действия является законность.

Так, в ходе «патрулирования» «Рыцари города» ищут на улицах граждан, которые распивают алкоголь или выбрасывают окурки мимо урны. При этом «активисты» в грубой форме просят от человека прекратить беспорядок. Иногда доходит до оскорблений и даже применения силы. Все происходящее они фиксируют на камеру, а видеоотчеты своего «патрулирования» потом выкладывают в Сеть.

Вот, например, «патрулирование» в Виннице закончилось дракой.

На этом видео «активисты» в парке Киева просят парня поднять с земли не только свой окурок, но и в «воспитательных мерах» еще несколько чужих окурков.

Совсем недавно «блюстители чистоты» прошлись от метро Дарница до метро Лесная и там провели разъяснительную беседу с мужчинами, которые бросали окурки на землю:

Также в Telegram «рыцари» описывают инциденты, которые закончились применением силы.

Напомним, в Киеве экс-сотрудники батальона «Торнадо» жестоко избили вандала, который разгромил мемориал Небесной сотни.