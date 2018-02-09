На Николаевщине полицейские задержали двоих мужчин, ограбивших дом и угрожавших хозяину

В Вознесенске сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые ограбили дом и угрожали его владельцу физической расправой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, в Вознесенский отдел полиции обратился 65-летний мужчина, который сообщил, что ночью в его дом ворвались двое неизвестных, угрожая ему физической расправой. Незнакомцы отобрали у пострадавшего технику и металлические изделия, после чего скрылись.

Полицейские разыскали и задержали грабителей. Ими оказались местные жители возрастом 35 и 30 лет, младший из которых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Часть из награбленных вещей они успели реализовать, однако полицейские их изъяли и вернули владельцу.

«По согласованию с местной прокуратурой задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины («Грабеж»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Николаеве задержали военного, который на улице вытащил телефон у девушки.