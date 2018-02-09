«Мешок на голову, в машину и требовали информацию на действующую власть», - экс-нардеп Шепелев рассказал, как его задерживали

Экс-депутат Александр Шепелев заявляет, что неизвестные задержали его несколько дней назад и выбивали из него информацию о представителях властей.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в ожидании возвращения судьи из совещательной комнаты, передает «Украинская правда».

Он заявил, что находясь за границей писал в Украину и хотел вернуться, ждал ответа.

- Вчера меня только задержали. До этого несколько дней меня арестовали. Украли можно сказать – мешок на голову, в машину. Представились военной прокуратурой, спецотдел. Держали два дня непонятно где, непонятно в каком гараже, - сказал он.

- Требовали от меня информацию на действующую власть: Порошенко, Тимошенко, Турчинову по олигархам. При этом меня постоянно били, - сказал Шепелев и добавил, что после этого его «помыли, зашили, переодели в другую одежду».

Он также сказал, что пока находился там, люди, задержавшие его, постоянно созванивались с кем-то по телефону и называли фамилии: Сергей Дядечко, Аркадий Пермяков.

Шепелев сказал, что после этого он оказался в лесу в районе Конча-Заспы на 40-50-ом километре.

После этого, по его словам, по анонимному звонку там оказалась СБУ.

- Меня привезли на Аскольдов переулок, - добавил он.

Дальше Шепелев не успел договорить, потому что в зал вернулся суд.

Отметим, что у задержанного экс-нардепа Шепелева нашли удостоверение «МГБ ДНР».

Напомним, в России выпустили из СИЗО беглого экс-нардепа, которого в Украине подозревают в хищении полумиллиарда гривен.

Как известно, Шепелев был народным депутатом пятого и шестого созывов. Избирался по списку «Батьківщини», но в 2010 году перешел в парламентскую фракцию Партии регионов. Шепелев обвиняется в хищении средств «Родовид Банка» на сумму более 220 миллионов, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 миллиона гривен в марте-мае 2009 года.

В июле 2013 года Шепелев был задержан в Венгрии. Его экстрадировали в Украину в марте 2014 года, однако 6 июля Шепелев сбежал из больницы, куда был переведен из СИЗО. В марте 2015 года на основании международного ордера Интерпола Шепелева задержали российские правоохранители в подмосковном поселке Горки.