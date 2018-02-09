Полиция задержала рецидивиста Богомяткова, который едва не убил николаевского мастера спорта

Юрий Богомятков В Николаеве 9 февраля оперативники задержали подозреваемого в нанесении тяжких травм николаевскому спортсмену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«В Николаеве оперативные сотрудники Центрального отдела полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его по решению суда. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения», - сообщили в полиции о задержании подозреваемого.

Преступление случилось ночью 11 октября возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск.

Ранее он уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался принимать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова.

Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.