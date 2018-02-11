В Киеве пьяный мужчина стрелял по посетителям кафе, есть пострадавшие

Вечером, в субботу, 10 февраля, в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По предварительной информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения стрелял в сторону посетителей кафе, которые стояли на улице.

Трое пострадавших получили синяки, от госпитализации отказались.

Предварительно правоохранители установили, что 33-летний злоумышленник ссорился со своей женой. Затем достал пистолет и начал стрелять в сторону посетителей кафе.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он не смог объяснить своих действий, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция осмотрела место происшествия и изъяла семь гильз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации издания Информатор, мужчина стрелял в сторону толпы людей, с которыми не был знаком.

«Компания людей вышла из кафе-бара на улицу перекурить. К заведению подъехал автомобиль. В нем была девушка. К ней вышел парень. Она, не выходя из авто, стала с ним ругаться. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе. Прозвучало семь выстрелов. Молодым людям удалось выбить оружие из рук и скрутить хулигана. Но он вырвался и убежал домой. Девушка с места происшествия тоже скрылась», - сообщает издание.

Позже в полицию поступил звонок о том, что у мужчины забрали оружие. Заявителем оказался стрелявший, который сам себя выдал.

Напомним, что в Николаеве словесная перепалка возле паба на Соборной закончилась стрельбой