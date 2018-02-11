В Николаеве за нарушение ПДД патрульные эвакуировали на штрафплощадку три автомобиля

В воскресение, 11 февраля, в Николаеве сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области эвакуировали на штрафплощадку три автомобиля, которые нарушили правила дорожного движения.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили собственные источники в Нацполиции.
По их словам, собеседника издания, все три автомобиля нарушили в ПДД в части стоянки. В частности, автомобиль «Skoda» был припаркован на пересечении улицы Строителей с проспектом Мира прямо на пешеходном переходе.
Автомобиль «BMW» был припаркован на остановке общественного транспорта «Центральный рынок» по проспекту Центральному.
Также автомобиль «Lifan» припарковался на пешеходном переходе в районе пересечения улицы 8-го Марта и проспекта Центрального.
Еще четыре автомобиля не были эвакуированы, так как их владельцы появились до погрузки транспортных средств на эвакуатор. В отношении нарушителей были составлены соответствующие админпротоколы.
Напомним, ранее патрульные забрали автомобиль у николаевца, который был лишен водительских прав на 10 лет, но все равно сел за руль.