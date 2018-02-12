На Одесчине пограничники задержали сотрудников «МВД» Приднестровья, пытавшихся похитить украинца

Неподалеку пункта пропуска Кучурган-авто в Одесской области сотрудники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы задержали двух мужчин, пытавшихся похитить гражданина Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Во время дежурства пограничники услышали звуки борьбы, после чего заметили, как двое неизвестных насильно тянут мужчину в направлении границы.

Похитителями оказались двое сотрудников так называемого «МВД» оккупированного Россией Приднестровского региона Молдовы.

«Один из них имел при себе соответствующее «удостоверение». Мужчина, которого пытались перетащить на соседнюю территорию незаконным способом, в обход пункта пропуска, оказался украинцем, жителем города Одесса», - рассказали в погранслужбе.

По данному факту начато уголовное производство ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение людей).

Напомним, ранее грабитель из Молдовы на автомобиле прорвался через границу в Украину – его на пути в Одессу задержали пограничники.