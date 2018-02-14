Суд признал скандального нардепа Розенблата потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в аэропорту «Киев»

Печерский районный суд Киева признал Борислава Розенблата потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в аэропорту «Киев» при попытке вылететь в Германию.

Об этом сообщает «Украинская правда».

- Руководствуясь ч.2 ст.376 УПК Украины, следственный судья постановил: жалобу — удовлетворить. Постановление старшего следователя … об отказе в признании потерпевшим Розенблата Борислава Соломоновича в уголовном производстве № 420170000000002187 от 27.10.2017 года — отменить, — говорится в постановлении суда, которое обжалованию не подлежит.

Суд обязал старшего следователя «вручить памятку о правах и обязанностях пострадавшему Розенблату Бориславу Соломоновичу».

По словам адвоката Константина Глобы, речь идет о событиях 19 октября.

- Это был зарубежный борт, не наши украинские авиалинии, соответственно все следственные действия должны были проходить в рамках международного сотрудничества. А этого не было, — заявил Глоба.

По словам защитника, Розенблат «имел на это право, купил билет, однако детективы не дали ему это сделать, задержали, провели обыск и пытались опрашивать».

Глоба подчеркнул, что теперь прокуратура должна вручить Розенблату памятку. Признание его потерпевшим даст право, в частности, подать иск о незаконных действиях, инициировать следственные и иные необходимые действия.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проверит информацию о наличии у Борислава Розенблатта немецкого паспорта.

Розенблатта подозревают в причастности к «янтарному делу». Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.

Розенблат внес залог в размере 7 млн ​​грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.

Утром 19 октября НАБУ задержало Розенблатта в аэропорту Киев. Отмечалось, при себе у него были золото и бриллианты.