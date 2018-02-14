В Баштанке полицейские изъяли 25 килограммов элитного каннабиса, который наркодилер продавал по всей стране

Полицейские Баштанского района изъяли у жителя Витовского района около 25 килограммов каннабиса на сумму более чем полмиллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Во время расследования угона правоохранители установили, что автомобиль может скрывать у себя дома родственник похитителя. По информации, которой владели полицейские, была вероятность того, что злоумышленник мог хранить также наркотики.

Отмечается, что 35-летний мужчина выращивал коноплю на своем приусадебном участке, оснастив его системой орошения и подогревом, и к употреблению готовил каннабис самостоятельно.

У мужчины также изъяли более 5 тысяч долларов США и 14 тысяч гривен.

По оперативной информации, злоумышленник поставлял каннабис оптом клиентам из других регионов страны.

На данный момент мужчина задержан. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Ожидаются результаты экспертных исследований изъятого. Досудебное расследование продолжается, во время него устанавливают все обстоятельства уголовного преступления, в т.ч. покупатели и другие каналы поставки наркотиков.

Напомним, что в Киеве патрульные полицейские обнаружили у нарушителя ПДД чемодан с наркотиками.