В Киеве полиция задержала двух мошенников, вымогавших $50 тысяч у жертв строительной аферы

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц за вымогательство 50 тысяч долларов у жертв аферы с недвижимостью.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность директоров строительных компаний, которые за определенное вознаграждение "решали" спорные вопросы с недвижимостью. Установлено, что граждане, у которых вымогали деньги, стали жертвами мошенников, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости. Согласно преступной схеме, одну и ту же квартиру в недострое реализовывали сразу нескольким покупателям.

«В настоящее время продолжаются имущественные споры о признании права собственности на приобретенное жилье. Руководители коммерческих структур за решение имущественного спора в пользу граждан требовали от них 50 тыс. долларов США», - сообщили в полиции.

Одного из фигурантов дела правоохранители задержали у Оболонского суда, еще одного - по месту его проживания.

В настоящее время, в рамках уголовного производства, проводятся следственные действия в офисах строительных компаний и по месту жительства фигурантов дела. Устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.

Напомним, в Одессе спецназ полиции со стрельбой задержал банду квартирных аферистов.