В Одессе полиция задержала квартирных воров-альпинистов

В Одессе правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в совершении серии квартирных краж.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«15 февраля сотрудники местной прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками и следователями Суворовского отдела полиции разоблачили двух мужчин, причастных к серии краж на территории Одессы и области, которые совершались в том числе путем взлома замков», - говорится в сообщении.

Полиция вышла на след злоумышленников через ломбарды, в которых они реализовывали краденое имущество и драгоценности.

«В ходе обыска автомобиля обнаружена «амуниция» злоумышленников: нож, отмычки, фомки, снаряжение альпиниста, балаклавы, перчатки и тому подобное. Сейчас указанным лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Одессе спецназ полиции со стрельбой задержал банду квартирных аферистов.