Футбольный тренер ценой своей жизни спас учеников во время стрельбы в американской школе

В результате стрельбы в школе «Марджори Стоунман Дуглас», Флорида погиб футбольный тренер Аарон Файс, который заслонил собой учеников от пуль.

Об этом сообщает «Медуза».

14 февраля в городе Паркленд 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в школе, откуда его исключили несколькими годами ранее. Круза задержали на выходе из школы. В результате нападения 17 человек погибли, еще 15 были ранены.

Когда Николас Круз напал на школу, Аарон Файс обходил коридоры с проверкой – в «Марджори Стоунман Дуглас» он был не только тренером футбольной команды, но и сотрудником службы безопасности. Его начальник, главный футбольный тренер школы Уиллис Мэй в это время находился в своем кабинете. Когда раздались первые выстрелы, Мэй включил рацию для сотрудников, по которой кто-то спрашивал, что за громкие звуки слышны по всей школе и не петарды ли это. «Нет, это не петарды», - ответил по рации Аарон Файс. Это было последнее, что Мэй от него услышал.

Позднее главный тренер рассказал в интервью местной газете Sun Sentinel, что Файс заслонил собой детей, стоявших в коридоре, чтобы защитить их от пуль. По словам одной ученицы, тренер прыгнул между ней и убийцей, чтобы вытолкнуть ее за дверь. И тогда Николас Круз выстрелил в него. После того как нападавшего задержали, Файса отправили в больницу. Еще вечером 14 февраля его коллеги говорили, что он ранен, но выжил. Но ранним утром 15-го в твиттере «Орлов» («Eagles») – школьной футбольной команды, которую он тренировал, - появилось сообщение, что Файс скончался. Ему было 37 лет, у него осталась жена Мелисса и маленькая дочь Ариэль.

Колтон Хааб, ученик школы и один из игроков футбольной команды, рассказал в интервью CNN, что Файс был очень трудолюбивым, часто работал во внеурочное время, по выходным подрабатывал стрижкой газонов, никогда не отказывал в помощи всем, кто в ней нуждался. Во время нападения на школу Хааб видел, как тренер бежал по коридору в ту сторону, откуда раздавались выстрелы. Он сказал, что, по слухам, в коридоре, куда прибежал Файс, были три девушки – их он и заслонил от выстрелов.

Аарон Файс окончил «Марджори Стоунман Дуглас» в 1999 году – в старших классах он играл за «Орлов» на позиции центрального игрока. В 2002 он вернулся в родную школу, чтобы стать тренером. Он работал в «Марджори» 16 лет: тренировал учеников младших классов и запасных, помогал главному тренеру на поле, занимался рекрутингом игроков и по совместительству был школьным охранником. Ученики и коллеги вспоминают Файса как доброго, самоотверженного, преданного работе человека и строгого тренера. На пресс-конференции 15 февраля шериф округа Броуард во Флориде Скотт Израэл рассказал, что Файс тренировал и его сыновей: