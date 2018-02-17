В Одессе трое граждан России угрожали ножом прохожему: «Мешал проехать»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Одессе троих граждан России, которые угрожали ножом прохожему.

Об этом сообщили в пресс-центре областной полиции.

В полицию обратился 25-летний житель Одессы, который заявил, что на пешеходном переходе в центре города на него выехал автомобиль «Toyota Avensis».

«Из салона выскочили трое неизвестных и под предлогом того, что человек якобы мешает им проехать, начали угрожать ножом. После этого преступники сели в машину и уехали», - говорится в сообщении.

Однако уже потом сотрудники батальона полиции особого назначения задержали указанный в ориентировке автомобиль. В его салоне находились все трое мужчин, которые оказались гражданами другого государства (России).

На место события выехала следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции, которые выявили в салоне автомобиля несколько предметов, похожих на оружие. Предметы отправили на экспертизу.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина в неадекватном состоянии угрожал прохожим топором и ножом.