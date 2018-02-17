Житель Николаевщины похитил свою бывшую жену и угрожал ей убийством

В субботу, 17 февраля, в Березнеговатском районе Николаевской области мужчина силой затолкнул свою бывшую жену в автомобиль и увез ее в неизвестном направлении.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, утром в Березнеговатское отделение полиции поступило сообщение от местных жителей, что их соседи громко ссорятся. Прибывшие на место правоохранители прекратили ссору и пригласили супругов в отделение на беседу. Во время нее выяснилось, что молодые люди недавно развелись и таким образом в который раз выясняют отношения.

Через некоторое время на спецлинию «102» поступило сообщение, что неизвестный мужчина силой затолкал местную жительницу в автомобиль черного цвета и скрылся в неизвестном направлении. Полицейские догнали и начали преследование автомобиля, однако водитель оторвался и скрылся из поля зрения.

На розыск злоумышленника также были ориентированы наряды Снигиревского отдела полиции. Оперативные поиски дали свой результат, водитель и его похищенная пассажирка были найдены в течение часа в больнице Снигиревки. Выяснилось, что злоумышленником и его жертвой являются бывшие супруги из Березнеговатого.

«После утреннего визита в отделение полиции 24-летний мужчина продолжил ссору из-за ревности и, затащив женщину в автомобиль против ее воли, ударил ее по лицу сумкой и угрожал убить ее и себя, постоянно повышая скорость автомобиля. Со временем мужчина поддался на уговоры 27-летней жены, что она нуждается в медицинской помощи и повез ее в медицинское учреждение», - сообщает полиция.

Сейчас женщина находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). На данный момент решается вопрос об объявлении о подозрении мужчине и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве мужчина силой затолкал в свой автомобиль женщину, чтобы изнасиловать.