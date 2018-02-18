В Николаеве мужчина, увидев патрульных, начал убегать – у него нашли 12 пакетиков с наркотиками

В Николаеве патрульные полицейские нашли у молодого человека 12 пакетиков с наркотиками.

Об этом сообщают в патрульной полиции Николаева.

Ночью в пятницу, 16 февраля, инспекторы заметили мужчину, который, увидев патрульное авто, резко изменил направление движения, ускорил шаг и, нервно оглядываясь, забежал в круглосуточный супермаркет.

Догнавшие его полицейские, во время проведения поверхностной проверки, обнаружили у 24-летнего парня 12 пакетиков с каннабисом, 2 пакетика с метамфетамином и один пакетик с фрагментами разноцветной бумаги, пропитанных неизвестной жидкостью.

На место происшествия патрульные вызвали следователей Заводского отдела полиции, которым и передали мужчину для выяснения дальнейших обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что николаевская полиция нашла у гражданина Грузии мягкие игрушки, в которых были 30 «закладок» с наркотиками.