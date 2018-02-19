Мошенники звонят главам РГА, представляются начальником налоговой и вымогают деньги, - николаевская ГФС

На Николаевщине мошенники от имени и.о. начальника фискальной службы области Романа Криля вымогали деньги у глав Врадиевской и Вознесенской РГА.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

«В этот раз аферисты вообще обнаглели и звонят по телефону руководителям райгосадминистраций Николаевской области с «просьбой» перечислить средства на специально открытый счет с целью «решения» проблемных вопросов. Подобные факты мошенничества случились во Врадиевском и Вознесенском районах. Злоумышленники звонили с мобильного номера 099 713 98 68. Не исключаем, что могут использоваться другие номера телефонов, ведь «налоговые» мошенники применяют разные мессенджеры для достижения преступного плана», - сообщили в налоговой.

Напомним, что ранее подобные звонки от мошенников поступали бизнесменам.

«Обращаем внимание, что сотрудники ГФС в Николаевской области четко придерживаются требований законодательства и не обращаются к субъектам хозяйственной деятельности и представителям органов государственной власти с подобными «требованиями» и «просьбами».